«Зенит» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

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«Зенит» и «Факел» назвали стартовые составы команд на матч 9-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Соболев, Кассьерра, Педро, Лусиано.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Ильин.