«Акрон» — «Динамо»: Беншимол сравнял счет с пенальти

«Акрон» сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 2:2.

На 88-й минуте с пенальти отличился Беншимол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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