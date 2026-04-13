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«Акрон» — «Динамо»: Дзюба и Сергеев сыграют с первых минут, Беншимол и Тюкавин — в запасе

«Акрон» и «Динамо» назвали составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Динамо» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры в Самаре — в 17:15 мск.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Васютин, Севикян, Марадишвили, Хосонов, Базилевский, Попенков, Аревало, Беншимол, Дмитриев.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Нгамале, Миранчук, Артур Гомес, Сергеев.

Запасные: Расулов, Кудравец, Майсторович, Зайдензаль, Балахонов, Глебов, Чавес, Окишор, Маухуб, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Динамо

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«Акрон» — «Динамо»: Нгамале открыл счет с пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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