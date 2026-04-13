«Акрон» — «Динамо»: Дзюба и Сергеев сыграют с первых минут, Беншимол и Тюкавин — в запасе
«Акрон» и «Динамо» назвали составы на матч 24-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Динамо» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры в Самаре — в 17:15 мск.
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Дзюба.
Запасные: Тереховский, Васютин, Севикян, Марадишвили, Хосонов, Базилевский, Попенков, Аревало, Беншимол, Дмитриев.
«Динамо»: Лещук, Маричаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Нгамале, Миранчук, Артур Гомес, Сергеев.
Запасные: Расулов, Кудравец, Майсторович, Зайдензаль, Балахонов, Глебов, Чавес, Окишор, Маухуб, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Динамо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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