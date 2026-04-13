«Акрон» — «Динамо»: Дзюба и Сергеев сыграют с первых минут, Беншимол и Тюкавин — в запасе

«Акрон» и «Динамо» назвали составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Динамо» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры в Самаре — в 17:15 мск.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Васютин, Севикян, Марадишвили, Хосонов, Базилевский, Попенков, Аревало, Беншимол, Дмитриев.

«Динамо»: Лещук, Маричаль, Осипенко, Рикардо, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Нгамале, Миранчук, Артур Гомес, Сергеев.

Запасные: Расулов, Кудравец, Майсторович, Зайдензаль, Балахонов, Глебов, Чавес, Окишор, Маухуб, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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