Челестини о возвращении Мойзеса в состав ЦСКА: «Пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать его»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после возвращения в состав защитника Мойзеса ответил на вопрос о том, как произошло его примирение с футболистом.

19 марта стало известно, что 31-летнего бразильца отстранили от тренировок с основным составом из-за конфликта с Челестини после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 1 апреля в ЦСКА сообщили, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам с командой.

«Это наш клубный вопрос, не то что кто-то первый помирился. И клуб, и я пришли к выводу, что самое лучшее будет интегрировать Мойзеса», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

Также специалист объяснил, почему защитник остался в запасе на матч 23-го тура чемпионата России с «Акроном», который пройдет 4 апреля.

«Это техническое решение. Я доволен матчем с махачкалинским «Динамо», мы выиграли первый матч в 2026 году, я хочу продолжать серию», — добавил он.

В сезоне-2025/26 на счету Мойзеса 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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