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«Акрон» арендовал Елеева у ЦСКА

13:56
Максим Елеев. Фото ПФК ЦСКА.
Максим Елеев. Фото ПФК ЦСКА.
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Защитник ЦСКА Максим Елеев перешел в «Акрон» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

Команда из Тольятти по итогам завершенного досрочно сезона в Олимп-ПФЛ завоевала путевку в Олимп-ФНЛ. 19-летний защитник в прошлом сезоне провел один матч за первую команду ЦСКА. Также он отыграл 18 матчей в молодежном первенстве России.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-eleev-otdan-v-arendu-akronu/

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