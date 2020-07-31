«Акрон» арендовал Елеева у ЦСКА

Защитник ЦСКА Максим Елеев перешел в «Акрон» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

Команда из Тольятти по итогам завершенного досрочно сезона в Олимп-ПФЛ завоевала путевку в Олимп-ФНЛ. 19-летний защитник в прошлом сезоне провел один матч за первую команду ЦСКА. Также он отыграл 18 матчей в молодежном первенстве России.