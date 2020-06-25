Акинфеев рассказал, в какую европейскую команду мог уехать

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда мог уехать в европейский клуб. Он всю карьеру проводит в составе москвичей.

— Если сейчас оглянуться назад, можно было, — сказал Акинфеев в интервью Youtube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — В 2005 году, 2006-м, но после 2007-го уже тяжело было с травмой. Я — маленький? А в Англии как будто все играют на выходах, там на ленточке стоят. Малафеев при 1,85 метра — высокий, а Акинфеев при этом же росте маленький. Где логика?

Не знаю, куда мог уехать. Никогда в жизни не было агента. Я всегда называл агентом Евгения Гинера. Был какой-то разговор про «Арсенал», 2005 или 2006 год. Но какой-то конкретики не было. Не буду говорить: «Да, меня «Арсенал» хотел, а я такой крутой оказался». Я ничего не видел.