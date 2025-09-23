Акинфеев повторил личный антирекорд по матчам с пропущенными голами в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев повторил антирекорд по серии матчей с пропущенными голами в РПЛ, сообщает Telegram-канал «Цифроскоп».

В понедельник, 22 сентября, ЦСКА переиграл «Сочи» (3:1) в 9-м туре РПЛ. 39-летний Акинфеев пропустил в восьмом матче РПЛ кряду. Это повторение его личной антирекордной серии матчей с пропущенными голами.

Контракт 39-летнего голкипера с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. После 9 туров армейцы с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.