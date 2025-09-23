Титов — о возможном увольнении Карпина из «Динамо»: «В российском футболе уже ничему не удивлюсь»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Я не тренер, не могу судить. Удивлюсь ли я, если Карпина уволят до конца сезона из «Динамо»? В российском футболе я уже ничему не удивляюсь», — сказал Титов «СЭ» на Кубке легенд.

После 9 туров «Динамо» идет на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.