Мостовой — о легионерах: «Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы — это зло, и выше 5-го места не поднимался»
Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд по количеству бразильцев в стартовых составах матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (0:2).
«Меня эта тенденция не пугает. Паспорт не играет в футбол. «Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы — это зло, и все эти годы выше 5-го места не поднимался. И как только сильные легионеры стали выступать за «Краснодар», они стали чемпионами. У «Зенита» ровно то же самое. Играют не национальности, а живые люди. Если ты сильнее, ты играешь. В этот раз вышли 10 бразильцев, в следующий выйдут 10 аргентинцев. Кто мешает российским футболистам быть сильнее их? У наших условия, которые даже присниться не могли. Играйте, пожалуйста», — сказал Мостовой «СЭ».
На поле с первых минут матча РПЛ вышли десять представителей Бразилии: четверо в «Краснодаре»: Жубал, Тормена, Аугусто, Са — и шестеро в «Зените»: Мантуан, Нино, Вендел, Педро, Сантос, Энрике.
«Краснодар» становился бронзовым призером чемпионата России в сезонах-2014/15, 2018/19, 2019/20, серебряным — в сезоне-2023/24, а в прошлом году выиграл РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -