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23 сентября 2025, 10:00

Мостовой — о легионерах: «Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы — это зло, и выше 5-го места не поднимался»

Дарик Агаларов

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд по количеству бразильцев в стартовых составах матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (0:2).

«Меня эта тенденция не пугает. Паспорт не играет в футбол. «Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы — это зло, и все эти годы выше 5-го места не поднимался. И как только сильные легионеры стали выступать за «Краснодар», они стали чемпионами. У «Зенита» ровно то же самое. Играют не национальности, а живые люди. Если ты сильнее, ты играешь. В этот раз вышли 10 бразильцев, в следующий выйдут 10 аргентинцев. Кто мешает российским футболистам быть сильнее их? У наших условия, которые даже присниться не могли. Играйте, пожалуйста», — сказал Мостовой «СЭ».

На поле с первых минут матча РПЛ вышли десять представителей Бразилии: четверо в «Краснодаре»: Жубал, Тормена, Аугусто, Са — и шестеро в «Зените»: Мантуан, Нино, Вендел, Педро, Сантос, Энрике.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Педро и&nbsp;полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Дуглас Аугусто.Рекорд: 10 бразильцев вышли в старте «Краснодара» и «Зенита». Такого в российском футболе еще не было

«Краснодар» становился бронзовым призером чемпионата России в сезонах-2014/15, 2018/19, 2019/20, серебряным — в сезоне-2023/24, а в прошлом году выиграл РПЛ.

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Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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