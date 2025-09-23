Мостовой — о легионерах: «Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы — это зло, и выше 5-го места не поднимался»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на рекорд по количеству бразильцев в стартовых составах матча 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (0:2).

«Меня эта тенденция не пугает. Паспорт не играет в футбол. «Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы — это зло, и все эти годы выше 5-го места не поднимался. И как только сильные легионеры стали выступать за «Краснодар», они стали чемпионами. У «Зенита» ровно то же самое. Играют не национальности, а живые люди. Если ты сильнее, ты играешь. В этот раз вышли 10 бразильцев, в следующий выйдут 10 аргентинцев. Кто мешает российским футболистам быть сильнее их? У наших условия, которые даже присниться не могли. Играйте, пожалуйста», — сказал Мостовой «СЭ».

На поле с первых минут матча РПЛ вышли десять представителей Бразилии: четверо в «Краснодаре»: Жубал, Тормена, Аугусто, Са — и шестеро в «Зените»: Мантуан, Нино, Вендел, Педро, Сантос, Энрике.

«Краснодар» становился бронзовым призером чемпионата России в сезонах-2014/15, 2018/19, 2019/20, серебряным — в сезоне-2023/24, а в прошлом году выиграл РПЛ.