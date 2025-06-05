Футболисты ЦСКА вернутся из отпуска 22 июня

Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 22 июня и начнут подготовку к новому сезону в Новогорске, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что на первый день сбора запланировано углубленное медицинское обследование и тестирование функционального состояния футболистов. Позже в расположение команды вернутся игроки, вызванные в сборные своих стран.

ЦСКА примет участие в Братском Кубке с 30 июня по 5 июля, а также сыграет еще на одном турнире, который будет анонсирован позднее.

По итогам сезона-2024/25 московский клуб с 59 очками занял третье место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.