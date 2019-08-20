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Акинфеев дал характеристику 15-летнему вратарю ЦСКА Торопу

14:42
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о юном голкипере армейцев Владиславе Торопе. Вчера 15-летний игрок был включен в заявку красно-синих на матч красно-синих со «Спартаком» (1:2).

— 15 летний вратарь ЦСКА Владислав Тороп попал в заявку на дерби. Он действительно такой талантливый? — вопрос Акинфееву на пресс-конференции в Москве.

— Если бы он не был талантлив, то не был бы в составе. Это большой аванс ему, но и я начинал рано. Пацан хороший, умный, если будет делать правильные шаги, то все получится. Талант у него есть. (Елена Григорьевская)

ЦСКА заявил на дерби 15-летнего вратаря. Так рано к основе не подпускали даже Акинфеева

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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