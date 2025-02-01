«Академия Пушкаша» подписала Фамейе из «Рубина»

Форвард «Рубина» Джоэль Фамейе подписал контракт с венгерской командой «Академия Пушкаша», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним ганцем рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Фамейе провел за «Рубин» 6 матчей, в которых забил один гол.