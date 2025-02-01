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Экс-переводчик «Динамо» Рейс: «В Бразилии говорят, что Энрике выбрал «Зенит» из-за скандала со ставками»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший переводчик московского «Динамо» и агент ФИФА Гильерме Рейс поделился мнением о переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«В Бразилии говорят, что несмотря на большое количество предложений, Луис Энрике выбрал «Зенит» из-за скандала со ставками. Энрике тоже получал деньги из игровых домов. В России гораздо меньше шансов на дисквалификацию или другие санкции, чем в европейских лигах.

Он хороший нападающий с большим будущим. Огромный вклад оставил в победах «Ботафого» в чемпионате Бразилии и в Кубке Либертадорес. Для «Зенита» это отличный трансфер, потому что он должен и на поле принести пользу, и в дальнейшем его можно выгодно продать. Тем более, «Зенит» всегда умело продавал топовых футболистов», — приводит слова Рейса Metaratings.

24-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым 20 января 2025 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. 27 января Энрике дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Динамо» (1:3).

Источник: Metaratings
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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