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Ахметов: «До перехода в ЦСКА мне не нравилась Москва, но город влюбил меня в себя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к Москве.

— До «Краснодара» ты провел целых четыре года в ЦСКА. Трудно оказаться одному в Москве в 21 год?

— На самом деле я быстро адаптировался. До моего перехода в ЦСКА, Москва мне вообще не нравилась. Не любил эту многолюдность, пробки, суету. Но когда начал жить там, город влюбил меня в себя, — цитирует Ахметова Sport24.

25-летний полузащитник выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 годы. Летом прошлого года он подписал контракт с «Красноданом».

Источник: Sport24
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