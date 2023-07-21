Ахметов: «До перехода в ЦСКА мне не нравилась Москва, но город влюбил меня в себя»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о своем отношении к Москве.

— До «Краснодара» ты провел целых четыре года в ЦСКА. Трудно оказаться одному в Москве в 21 год?

— На самом деле я быстро адаптировался. До моего перехода в ЦСКА, Москва мне вообще не нравилась. Не любил эту многолюдность, пробки, суету. Но когда начал жить там, город влюбил меня в себя, — цитирует Ахметова Sport24.

25-летний полузащитник выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 годы. Летом прошлого года он подписал контракт с «Красноданом».