Тактаров: «У меня только одно желание, чтобы «Зенит» не стал чемпионом»
Российский боец Олег Тактаров поделился ожиданиями от гонки за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.
«Какое предвкушение у меня от нового сезона РПЛ? У меня только одно желание, чтобы «Зенит» не стал чемпионом, тогда будет интересно. Не знаю как «Спартак», но ЦСКА показал амбиции в прошлом сезоне, «Локомотив» был неплох. Также нельзя списывать со счетов южные команды — «Ростов», «Краснодар». Плюс еще «Сочи» появился, непонятная команда, но она вроде играет и что-то показывает», — приводит слова Тактарова Metaratings.
В сезоне-2022/23 «Зенит» с 70 очками стал чемпионом России, обойдя ЦСКА, занявший вторую строчку, на 12 баллов. Это чемпионство стало для команды Сергея Семака пятым подряд.
Источник: Metaratings
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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