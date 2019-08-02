15:09 | Футбол — РПЛ

Ахмед Айдамиров: "Глушаков не сыграет в этом туре. Дело в микронадрыве мышцы, а не в спорах с семьей"

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил "СЭ", что полузащитник команды Денис Глушаков не сыграет в 4-м туре чемпионата России против "Оренбурга". Встреча пройдет 5 августа.

В новом сезоне 32-летний футболист пока не провел ни одного матча. Глушаков этим летом договорился со "Спартаком" о разрыве контракта, после чего на правах свободного агента перешел в "Ахмат", заключив с грозненским клубом однолетнее соглашение.

– Глушаков в понедельник сыграет? – вопрос Айдамирову.

– Нет.

– Почему?

– Восстанавливается после травмы. Как будет готов, тогда и сыграет.

– Только в этом дело?

– Конечно. А в чем еще?

– Появлялась информация, что из-за споров в семье он не тренируется.

– Причем здесь споры в семье и команда? Никакого отношения к спорам это не имеет. У него был микронадрыв мышцы. Как будет готов, станет приносить пользу команде.

– К пятому туру он восстановится?

– Надеемся, что да. (Арман Мкртчян)

Ахмат - Оренбург

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