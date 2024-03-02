«Ахмат» — «Урал»: Семенов вывел хозяев вперед

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«Ахмат» открыл счет в матче против «Урала» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 73-й минуте отличился Андрей Семенов, издали пробивший в девятку ворот Ильи Помазуна.