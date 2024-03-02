Дарья Карпина заявила, что будет посещать матчи «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, поделилась впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«На стадионе не замерзла. Что касается эмоций, какие могут быть эмоции после победы? Хорошие! Можно ли ждать, что буду посещать матчи «Ростова»? Да, буду конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Карпиной.

После 19 туров «Ростов» набрал 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» идут на 8-й позиции, набрав 29 баллов.

В 20-м туре «Ростов» сыграет с «Краснодаром», «Крылья» встретятся с ЦСКА. Оба матча пройдут 8 марта.