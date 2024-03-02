«Зенит» — «Спартак»: команды не забили голов в первом тайме

«Зенит» дома играет вничью со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ. После первого тайма счет — 0:0.

В первой половине встречи хозяева нанесли два удара по воротам, гости — ни одного. В одном из эпизодов вратарь красно-белых Александр Максименко спас команду после удара Артура с нескольких метров.

На 22-й минуте защитник «Спартака» Алексис Дуарте получил желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.