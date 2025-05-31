Министр спорта Татарстана: «Рубин» сегодня — грозный соперник, с ним считаются»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал «СЭ» результаты «Рубина» в сезоне 2024/25.

«Команда развивается, находит себя, ищет. Но сегодня это команда, с которой считаются. Было много красивых матчей. «Рубин» сегодня — грозный соперник. Но хочется большего всегда. Сегодня имеем то, что имеем. Хочется вернуть позиции «Рубина», — сказал Леонов «СЭ».

«Рубин» набрал 45 очков и завершил сезон-2024/25 на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

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