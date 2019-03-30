"Ахмат" - "Спартак": Адриану оформил дубль

"Спартак" вновь вышел вперед в матче 21-го тура премьер-лиги против "Ахмата". На 68-й минуте дублем отметился форвард Луиз Адриану. Результативный пас на счету нападающего Зе Луиша.

Отметим, что "Ахмат" играет в меньшинстве: на 62-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Андрей Семенов.

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