«Ахмат» — «Сочи»: Игнатов забил второй гол сочинцев

«Сочи» удвоил преимущество в матче 13-го тура против «Ахмата» — 2:0.

Гол на 36-й минуте игры забил полузащитник Михаил Игнатов. Для него это перрвый гол в чемпионате России после перехода в «Сочи»