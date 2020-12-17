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«Ахмат» — «Рубин»: прямая трансляция матча

18:30
«Ахмат» примет «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Ахмат» примет «Рубин» в матче 19-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
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В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Грозненцы не обыгрывали соперника с сентября 2017 года, а последние две встречи между командами завершились вничью.

Следить за матчем «Ахмат» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Рубин»

Ахмат — Рубин

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