В четверг, 17 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

Грозненцы не обыгрывали соперника с сентября 2017 года, а последние две встречи между командами завершились вничью.

Следить за матчем «Ахмат» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ахмат» — «Рубин»