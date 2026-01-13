«Ахмат» проведет семь матчей на сборе в Турции

«Ахмат» опубликовал расписание товарищеских матчей во время тренировочного сбора в Турции.

13 января грозненцы сыграют с сербским клубом «Нови-Пазар», 18 января с «ОФК Белград». На втором этапе подготовки «Ахмат» встретится с северомакедонским клубом «Вардар» (29 января) и сербским «Вождовацем» (2 февраля). На третьем сборе — с киргизским клубом «Барс» (11 февраля), узбекистанским АГМК (14 февраля) и «Балтикой» (18 февраля).

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Ахмат» набрал 22 очка и занимает 8-е место в таблице.