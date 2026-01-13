Ненахов о будущем в «Локомотиве»: «Если бы хотели выгнать, давно бы уже сделали»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Если бы хотели выгнать, давно бы уже сделали. Когда читаю подобное, становится смешно. Если игрок не попадает в состав, всегда появляются разговоры вокруг. И были разговоры про «Краснодар». Думаю, одно с другим связали. Предложений нет, тяжело сказать — это идет через руководство клуба. Я в «Локомотиве», — сказал Ненахов «СЭ».

Ранее SportBaza сообщила, что «Локомотив» намерен расстаться с 27-летним игроком в зимнее трансферное окно.

Ненахов выступает за «Локо» с лета 2021 года. Всего он провел в составе железнодорожников 132 матча. Контракт защитника с москвичами действует до лета 2028 года. В этом сезоне он сыграл 20 матчей во всех турнирах.