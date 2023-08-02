«Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей за выбегание на поле болельщиков и необеспечение безопасности в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

В матче было удаление двух футболистов, за неподобающее поведение штраф 100 тысяч.