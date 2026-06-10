Ари хочет продолжить работу в России

Бывший спортивный директор «Торпедо» Ари в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.



«У меня пока нет никаких предложений. Но я жду, отдыхаю. Я хочу продолжить работу в России», — сказал Ари «СЭ».



28 мая «Торпедо» объявило о том, что спортивный директор клуба Ари покинул свой пост.



В октябре 2025 года стало известно, что Ари во второй раз назначен спортивным директором «Торпедо». Он занимал ту же должность с декабря 2024 года по август 2025 года.