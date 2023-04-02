«Ахмат» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Не будем обращаться в ЭСК. Что нам это даст? Экспрессы и так разберут все ситуации, а зачем тогда подавать протест. Всякое бывает, и в нашу сторону ошибаются. Судьи такие же люди, может быть, под своим углом смотрят на эти моменты. Если бы был вопиющий прецедент, то можно было подумать о подаче протеста», — сказал Айдамиров «СЭ».

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Ахмат» был Алексей Сухой. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.