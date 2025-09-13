«Пари НН» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Пари НН» и «Оренбург» встретятся в матче чемпионата России
«Пари Нижний Новгород» и «Оренбург» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра будет проходить на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 14.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу нижегородцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
«Оренбург» находится на 12-м месте в чемпионате России, набрав семь очков. «Пари НН» располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы с тремя очками.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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30 тур
|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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