«Пари Нижний Новгород» и «Оренбург» встретятся в матче восьмого тура чемпионата России в субботу, 13 сентября. Игра будет проходить на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 14.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Пари НН» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября 2025, 14:00. Мордовия Арена (Саранск)

В прямом эфире встречу нижегородцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Оренбург» находится на 12-м месте в чемпионате России, набрав семь очков. «Пари НН» располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы с тремя очками.