«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью
«Ахмат» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Железнодорожники имели преимущество на протяжении всей игры, однако забить в ворота грозненцев так и не смогли.
После данного матча «Локомотив» поднялся на 7-е место с 25 очками, грозненцы — шестые, имея столько же очков.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
16-й тур
«Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) — 0:0
«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель (Пуцко, 27), Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Адуев, 84), Бериша, Харин (Полярус, 46), Исмаэл, Мелкадзе (Быстров, 68).
«Локомотив» (Москва): Коченков, Райкович, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Рыбчинский (Игнатьев, 77), Куликов, Магкеев (Лисакович, 85), Эдер (Жемалетдинов, 77), Камано (Зе Луиш, 77).
Предупреждения: Магкеев, 10. Мелкадзе, 43. Мурило, 45. Ненахов, 61. Куликов, 67.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).
28 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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