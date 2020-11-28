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«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью

20:55
28 ноября. Грозный. «Ахмат Арена». «Ахмат» — «Локомотив» — 0:0. Эдер так и не смог забить. Фото ФК «Локомотив»
28 ноября. Грозный. «Ахмат Арена». «Ахмат» — «Локомотив» — 0:0. Эдер так и не смог забить. Фото ФК «Локомотив»
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«Ахмат» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0). Железнодорожники имели преимущество на протяжении всей игры, однако забить в ворота грозненцев так и не смогли.

После данного матча «Локомотив» поднялся на 7-е место с 25 очками, грозненцы — шестые, имея столько же очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Локомотив» (Москва) — 0:0

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Богосавац, Анхель (Пуцко, 27), Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Адуев, 84), Бериша, Харин (Полярус, 46), Исмаэл, Мелкадзе (Быстров, 68).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Райкович, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Рыбчинский (Игнатьев, 77), Куликов, Магкеев (Лисакович, 85), Эдер (Жемалетдинов, 77), Камано (Зе Луиш, 77).

Предупреждения: Магкеев, 10. Мелкадзе, 43. Мурило, 45. Ненахов, 61. Куликов, 67.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).

28 ноября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

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