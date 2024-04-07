Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:59

Мостовой: «Дайте Абаскалю мяч — он и ста метров не пробежит»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«О нем говорят больше, чем о любом другом человеке. Каждое слово Абаскаля разбирают на атомы, ну сколько можно? Хватит о нем говорить. Он ничего не добился в футболе. Дайте ему футбольный мяч — он и ста метров не пробежит», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 2025 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
11
1
Читайте также
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
Несколько бывших россиян примет участие в Олимпиаде-2024 под другим флагом
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Месть Чалову за отказ подписывать контракт, новый герой и разрушенное проклятье. Что случилось в матче ЦСКА - «Факел»
Отложили на потоп: кто виноват в прорыве дамбы в Орске
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: они расстанутся весной 2024 года?
Глушаков: «В последнее время Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу, болельщикам, «Спартаку»
Терехин: «При Абаскале это не «Спартак», а непонятно что»
Тарханов предположил, при каком условии Абаскаль останется в «Спартаке»
Каррера — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»: «Я никогда не делал этого публично»
«Результаты Абаскаля говорят сами за себя. Но раз не расстались с ним раньше...» Мнение Титова
Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»: «В Испании говорят: «Грязные тряпки стирают дома»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек
«Зенит» — «Балтика»: Педро открыл счет в матче
«Зенит» — «Балтика»: Педро открыл счет. Онлайн-трансляция матча
Файзуллаев: «Каким местом в РПЛ буду доволен? Топ-3»
Мойзес: «Контролировали игру с «Факелом» от начала и до конца»
«Оренбург» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Локомотив»: Миранчук реализовал пенальти

«Оренбург» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости