Мостовой: «Дайте Абаскалю мяч — он и ста метров не пробежит»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«О нем говорят больше, чем о любом другом человеке. Каждое слово Абаскаля разбирают на атомы, ну сколько можно? Хватит о нем говорить. Он ничего не добился в футболе. Дайте ему футбольный мяч — он и ста метров не пробежит», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|7.04
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|
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|
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Динамо
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Маркус Вендел
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|3
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