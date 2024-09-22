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Сегодня, 18:30

«Ахмат» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в матче 9-го тура чемпионата России в понедельник, 23 сентября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

В восьми турах Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 5 очков, а «Крылья Советов» — 9. В РПЛ сезона-2023/24 грозненцы заняли 10-е место, а самарцы — 9-е. Тогда команды выиграли друг у друга в чемпионате по одному разу.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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