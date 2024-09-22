«Ростов» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

В этой встрече три игрока гостей получили по желтой карточке — Зелимхан Юсупов, Абакар Гаджиев и Джемаль Табидзе.

Ростовчане с 12 очками располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. У махачкалинцев 10 баллов и 9-я строчка.

В следующем туре «Ростов» 28 сентября сыграет против «Акрона». Клуб из Махачкалы на следующий день встретится с московским «Динамо».