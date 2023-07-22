«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате и Гарре сыграют с первых минут

«Ахмат» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на очную встречу в 1-м туре РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Камилов, Олейников, Бериша, Диванович, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ахмедов, Волков, Тимофеев, Мацуев, Якуев, Агаларов.

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Гарре, Цыпченко, Карпицкий.

Запасные: Фролов, Ломаев, Рассказов, Барач, Хубулов, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.