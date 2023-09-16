«Ахмат» — «Краснодар»: Кади сравнял счет в матче

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес забил на 38-й минуте матча 8-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:1.

Кади оказался один на один с вратарем грозненцов Гиорги Шелией и реализовал момент. Этот эпизод несколько минут просматривала бригада ВАР на предмет наличия положения вне игры.

Для Кади это первый гол в текущем сезоне чемпионата России.