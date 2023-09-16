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Сегодня, 17:15

Келвен: «О России знал лишь то, что Акинфеев — легендарный вратарь»

Келвен рассказал, кого из российских футболистов знал до переезда в Москву
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Келвен рассказал, кого из российских футболистов знал до переезда в Москву.

«Уровень лиги очень высокий. Очень боевая лига и серьезные соперники. Высокая интенсивность. Мы будем работать, чтобы соответствовать уровню лиги. Потому что он высокий. До приезда ничего не знал о России. Знал только то, что у нас легендарный вратарь с огромным послужным списком. Сейчас буду узнавать город, страну и историю», — сказал Келвен.

Армейцы объявили о трансфере 22-летнего бразильца из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября. В ЦСКА он взял себе 2-й номер. Контракт с ним подписан до конца сезона-2027/28.

ФК ЦСКА (Москва)
Келвен
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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