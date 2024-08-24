«Ахмат» — «Химки»: Магомедов получил красную карточку

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«Химки» остались вдесятером в концовке матча против «Ахмата» в 6-м туре РПЛ — 2:2.

На 90+2-й минуте красную карточку получил Бутта Магомедов.