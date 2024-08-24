«Ахмат» — «Химки»: Ловат вывел хозяев вперед

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«Ахмат» забил третий мяч в ворота «Химок» в матче 6-го тура РПЛ — 3:2.

На 90+3-й минуте забил Лукас Ловат.