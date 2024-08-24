Комментатор Геннадий Орлов после матча «Зенит» — «Спартак» (0:0) в интервью «СЭ» выразил мнение, что полузащитник питерцев Андрей Мостовой не прогрессирует.

— В перерыве закономерно отправился отдыхать Мостовой. Он, к сожалению, не прогрессирует. Выпадает из игры. Много брака... Ну вы вспомните момент в первом тайме, когда Педро продрался по флангу, прострелил вдоль штрафной. Максименко был уже отыгран, не доставал. А Мостовой не замкнул. По такой игре один эпизод все может решить. Ну прояви ты страсть, прыгни на этот мяч! А он спокойно выставил ногу... Естественно, Рябчук его опередил. Ну что это такое?! Ты должен просто с мясом такой мяч загнать в сетку. Увы, Андрей этого не понимает. Позиция «провисает», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.