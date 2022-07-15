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«Ахмат» готов организовать минуту молчания в память об экс-футболисте «Спартака» Козлове

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готов организовать минуту молчания в память о скончавшемся бывшем нападающем московского «Спартака» Александре Козлове.

«Спартак» обратился в «Ахмат» с просьбой организовать минуту молчания. Встреча 1-го тура РПЛ пройдет в Грозном 16 июля.

«Конечно, пойдем навстречу «Спартаку». Я еще не видел обращения, но если они обратились, то конечно», — сказал Айдамиров ТАСС.

Козлов находился в системе «Спартака» с 2010 по 2016 год, за основную команду красно-белых он провел 28 матчей и забил один гол, став серебряным призером чемпионата России.

Александр Козлов. Подробности смерти одного из главных талантов «Спартака». Козлову было всего 29

Источник: https://tass.ru/sport/15228179
Александр Козлов
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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