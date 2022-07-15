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В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Владимира Хубулова

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировали трансфер полузащитника «Алании» Владимира Хубулова.

«Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью «Крыльев». Рассчитываем на этого футболиста и ждем, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков», — цитирует Андреева сайт «Крыльев».

21-летний футболист подписал соглашение с самарской командой на 4 года.

Источник: https://old.pfcks.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19695
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Крылья Советов (Самара)
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