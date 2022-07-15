В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Владимира Хубулова

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировали трансфер полузащитника «Алании» Владимира Хубулова.

«Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью «Крыльев». Рассчитываем на этого футболиста и ждем, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков», — цитирует Андреева сайт «Крыльев».

21-летний футболист подписал соглашение с самарской командой на 4 года.