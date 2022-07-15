В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Владимира Хубулова
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировали трансфер полузащитника «Алании» Владимира Хубулова.
«Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью «Крыльев». Рассчитываем на этого футболиста и ждем, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков», — цитирует Андреева сайт «Крыльев».
21-летний футболист подписал соглашение с самарской командой на 4 года.
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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