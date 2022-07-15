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Бывший врач «Спартака» назвал несчастным случаем смерть экс-нападающего красно-белых Козлова

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал смерть экс-нападающего красно-белых Александра Козлова. Ему было 29 лет.

У Козлова оторвался тромб во время массажа. Спасти его не удалось.

— Это несчастный случай. Человек не чувствует этих тромбов. Людям нужно проходить диспансеризацию, — цитирует Зоткина «РБ Спорт».

— Профессиональные спортсмены постоянно проходят медобследование. Козлов играл за «Зоркий».

— Они там делают определенный УМО, получают допуск, а здесь нужно делать ультразвук или МРТ сосудов с контрастным веществом и смотреть, где есть какие тромбы. А это не так просто. Не сразу определишь. Даже если ты ведешь здоровый образ жизни, от тромбов не застрахован. Они образуются сами по себе в зависимости от продуктов питания, от того, что ты пьешь. К каждому человеку надо подходить индивидуально.

— Выяснилось, что Козлов играл по четыре матча за день. Как вы считаете, это могло повлиять?

— Маловероятно. Это могло повлиять только на его усталость и на нагрузку по кардиореспираторной системе. А на тромбы это не влияет.

— У Козлова оторвался тромб во время массажа.

— Во время массажа это могло быть. Тромб прикреплен к стенке сосуда. Массажист двигает его. Он же не определит, есть внутри тромб или нет. Все может быть. Просто массаж спровоцировал это дело.

— В такой ситуации очень тяжело спасти человека?

— Смотря куда попал тромб. Это и не так просто определить. Наверняка он попал в сосуд, который питает сердце, кровь перестала поступать к сердцу. Но я могу это только предполагать.

Александр Козлов. Подробности смерти одного из главных талантов «Спартака». Козлову было всего 29
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-zotkin-smert-kozlova-neschastny-j-sluchaj/
Александр Козлов
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