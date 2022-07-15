Бывший врач «Спартака» назвал несчастным случаем смерть экс-нападающего красно-белых Козлова
Бывший врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал смерть экс-нападающего красно-белых Александра Козлова. Ему было 29 лет.
У Козлова оторвался тромб во время массажа. Спасти его не удалось.
— Это несчастный случай. Человек не чувствует этих тромбов. Людям нужно проходить диспансеризацию, — цитирует Зоткина «РБ Спорт».
— Профессиональные спортсмены постоянно проходят медобследование. Козлов играл за «Зоркий».
— Они там делают определенный УМО, получают допуск, а здесь нужно делать ультразвук или МРТ сосудов с контрастным веществом и смотреть, где есть какие тромбы. А это не так просто. Не сразу определишь. Даже если ты ведешь здоровый образ жизни, от тромбов не застрахован. Они образуются сами по себе в зависимости от продуктов питания, от того, что ты пьешь. К каждому человеку надо подходить индивидуально.
— Выяснилось, что Козлов играл по четыре матча за день. Как вы считаете, это могло повлиять?
— Маловероятно. Это могло повлиять только на его усталость и на нагрузку по кардиореспираторной системе. А на тромбы это не влияет.
— У Козлова оторвался тромб во время массажа.
— Во время массажа это могло быть. Тромб прикреплен к стенке сосуда. Массажист двигает его. Он же не определит, есть внутри тромб или нет. Все может быть. Просто массаж спровоцировал это дело.
— В такой ситуации очень тяжело спасти человека?
— Смотря куда попал тромб. Это и не так просто определить. Наверняка он попал в сосуд, который питает сердце, кровь перестала поступать к сердцу. Но я могу это только предполагать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -