«Динамо» — «Ахмат»: Смолов открыл счет во втором тайме

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Он открыл счет во втором тайме — 1:0.

Партнеры вывели Смолова на ударную позицию, и форвард из пределов штрафной поразил ворота грозненцев.

Для Смолова это уже четвертый гол после возвращения в московский клуб из «Локомотива».