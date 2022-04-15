Футболисты «Ростова» прибыли на вокзал перед отправлением на матч против «Арсенала»

«Ростов» в рамках 25-го тура Тинькофф чемпионата России сыграет в Туле против местного «Арсенала». Ростовская команда будет добираться до Тулы непростым маршрутом.

Поездом команда поедет до Рязани, а дальше уже на автобусе доберется до Тулы.

15 апреля футболисты «Ростова» прибыли на вокзал перед отправлением поезда.

Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится 17 апреля. Начало — 14.00 (мск).