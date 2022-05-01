«Ахмат» — ЦСКА: гол Конате отменили после просмотра ВАР

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он увеличил преимущество гостей во втором тайме — 2:0.

Но главный арбитр встречи Виталий Мешков после просмотра ВАР отменил взятие ворот. Он зафиксировал, что партнер Конате по команде мешал Игорю Акинфееву отразить удар.

Таким образом, преимущесто «Ахмата» осталось минимальным — 1:0.