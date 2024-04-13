«Ахмат» — «Балтика»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Балтикой» в 24-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Челикович, Гандри, Тимофеев, Олейников, Швец, Садулаев, Ильин, Конате.

Запасные: Опарин, Уциев, Шатара, Ловат, Камилов, Бериша, Мацуев, Ковачев, Агаларов.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.

Запасные: Коновалов, Бориско, Осипов, Остойич, Радмановац, Кузьмин, Маляров, Рыбчинский, Аванесян, Капленко, Лазарев, Пряхин.