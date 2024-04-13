Бышовец сомневается, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство

Экс-тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил шансы бело-голубых побороться за чемпионский титул в текущем сезоне.

«Я предполагал, что «Динамо» имеет шансы и потенциал на чемпионство, но потери в предыдущих матчах эти шансы снизили. Физическое состояние команды меня смущает, есть некий разбаланс», — цитирует Бышовца Legalbet.

После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.