Бышовец сомневается, что «Динамо» сможет побороться за чемпионство
Экс-тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил шансы бело-голубых побороться за чемпионский титул в текущем сезоне.
«Я предполагал, что «Динамо» имеет шансы и потенциал на чемпионство, но потери в предыдущих матчах эти шансы снизили. Физическое состояние команды меня смущает, есть некий разбаланс», — цитирует Бышовца Legalbet.
После 22 матчей «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
Источник: Legalbet
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|
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|5
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|
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|5
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|
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|23
|4
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
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Кр. Советов – Рубин
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Зенит
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|
|
Джон Кордоба
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|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
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Маркус Вендел
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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Спартак
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