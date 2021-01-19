Голы Кадырова и Швеца помогли «Ахмату» обыграть косовскую «Арберию»
19:10
«Ахмат» выиграл у косовского клуба «Арберия» (3:1) в товарищеском матче. У победителей отличились Владимир Ильин, Антон Швец и Халид Кадыров.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ахмат» — «Арберия» — 3:1
Голы: Ильин, 8 (1:0). Швец, 26 (2:0). (Арберия), 68 (2:1). Кадыров, 71 (3:1).
Нереализованный пенальти: (Арберия), 67 (вратарь)
«Ахмат»: Мелихов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин, Швец, Бериша, Полярус, Мелкадзе.
19 января. Белек. Поле отеля «Суено».
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