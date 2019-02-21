Агроном "Локомотива": "Опасений за поле нет, ко 2 марта команду ждет зеленый газон"

Главный агроном арены московского "Локомотива" Владислав Лысенко заявил "СЭ", что никаких опасений по поводу газона в преддверии возобновления сезона нет, поле во время мартовских матчей на РЖД Арене будет в оптимальном состоянии. 2 марта железнодорожники примут в Москве "Крылья Советов".

– Состояние поля хорошее, мы надеемся, что и 2 марта будет не хуже, – сказал Лысенко. – После матча с "Шальке" в декабре мы провели все необходимые процедуры по очистке поверхности от органических отложений, и далее поле благополучно перезимовало. Начиная с 14-15 января начали выращивать поле заново. Сейчас качество поля не вызывает сомнений. Рассчитываем, что 2 марта это будет хороший, зеленый газон, на котором "Локомотив" сможет показать хороший футбол.

У нас в марте два матча с периодом между ними в 14 дней, это вполне нормальная история даже для марта, и даже для очень холодного марта. В свое время мы проводили по 6-7 матчей, и то поле справлялось. У нас нет каких-либо опасений, мы работаем в штатном режиме. Все-таки март – весенний месяц, световой день увеличен. В принципе, играть можно, и на счет поля переживать не стоит. Нагрузка на газон будет меньше, команда не участвует в еврокубках, поэтому мы не форсируем рост травы, спокойно работаем изо дня в день.

Для газона критическая температура – ниже "-7". Любой газон, если температура опускается ниже этой отметки, может получить мгновенное обморожение и будет невозможен для дальнейшей эксплуатации. Как правило, реанимировать газон после обморожения как правило очень сложно. Огромный толчок развитию газонов в регионах дал чемпионат мира. Дополнительное финансирование позволило закупиться техникой, материалами, и в сумме это дало результат. В целом по стране ситуация с полями заметно улучшилась. Хорошие поля – такое же наследие чемпионата мира, как и новые стадионы. (Александр Рогулев)