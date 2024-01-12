Агкацев заявил, что в финале Кубка России мечтал выиграть первый титул за «Краснодар»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о поражении команды в финале Кубка России в прошлом сезоне. Футболист провел на поле всю встречу.

— Выходил на тот матч в отличной форме. До этого я провел несколько хороших игр. Тогда у меня была максимальная уверенность в себе. Мне не было тяжело, но и не было легко. Я справился с давлением. На афишу и разговоры вокруг матча старался не обращать внимания.

— «Краснодар» тогда был в шаге от первого трофея в истории, но уступил в серии послематчевых пенальти.

— Я мечтал выиграть первый титул за родной клуб. На поле все выкладывались на 200 процентов. Обидное поражение. Анализируя итоги матча, я потом осознал, что у меня было чрезмерное желание победить. Это было видно. Нужно было сохранять хладнокровие. Опять же это опыт, который приходит только с годами, — цитирует Агкацева «РБ Спорт».