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Агкацев заявил, что в финале Кубка России мечтал выиграть первый титул за «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о поражении команды в финале Кубка России в прошлом сезоне. Футболист провел на поле всю встречу.

— Выходил на тот матч в отличной форме. До этого я провел несколько хороших игр. Тогда у меня была максимальная уверенность в себе. Мне не было тяжело, но и не было легко. Я справился с давлением. На афишу и разговоры вокруг матча старался не обращать внимания.

— «Краснодар» тогда был в шаге от первого трофея в истории, но уступил в серии послематчевых пенальти.

— Я мечтал выиграть первый титул за родной клуб. На поле все выкладывались на 200 процентов. Обидное поражение. Анализируя итоги матча, я потом осознал, что у меня было чрезмерное желание победить. Это было видно. Нужно было сохранять хладнокровие. Опять же это опыт, который приходит только с годами, — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

11 июня 2023 года «Краснодар» в серии послематчевых пенальти проиграл ЦСКА. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, по пенальти сильнее оказались армейцы — 6:5.
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-agkatsev-v-finale-kubka-mechtal-vy-igrat-pervy-j-titul-za-krasnodar-obidno/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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